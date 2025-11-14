A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.