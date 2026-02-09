A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Si precisa che, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 febbraio, la stazione di Castel San Pietro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Ancona: Imola;

verso Bologna: Bologna San Lazzaro.