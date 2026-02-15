A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-IMOLA VERSO ANCONA

Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 18 giovedì 19 febbraio, con orario 21:00-5:00

(si precisa che, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio, la stazione di Castel San Pietro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna);

-nelle due notti di venerdì 20 e sabato 21 febbraio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare inA14 alla stazione di Imola;

per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro, verso Ancona: Imola;

per la chiusura dell’entrata di Castel San Pietro, verso Bologna (dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 febbraio): Bologna San Lazzaro.