A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 30 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna.

L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, chiuderà con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, di percorrere la SP19, la SP31, via degli Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.