A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna.

L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.