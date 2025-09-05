A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 5 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 settembre;

-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre;

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 settembre.

L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, chiuderà a partire dalle 20:00 fino alla riapertura del tratto.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, di percorrere la SP19, la SP31, via degli Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.