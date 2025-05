A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANOSA-ANDRIA BARLETTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto Canosa-Andria Barletta, verso Bari, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e dell’area di parcheggio “Monterotondo ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 AA in direzione di Trani, SS170 Dir A di Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 28 E GIOVEDI’ 29 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00

-sarà chiuso il tratto Andria Barletta-Canosa, verso Pescara, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Canne della Battaglia est” e dell’area di parcheggio “Monterotondo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, immettersi sulla SS170 Dir. verso Barletta, procedere poi sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia e sulla SS93 Appulo Lucana verso Canosa con rientro sulla A14 alla stazione di Canosa.