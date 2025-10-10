A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANOSA-ALLACCIAMENTO A16 VERSO PESCARA

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara.

Sarà inoltre chiuso il ramo di allacciamento sulla A16, per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;

-verso A16/Napoli: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano verso Lavello e sulla SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.