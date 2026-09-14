A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CANOSA-ALLACCIAMENTO A16 VERSO PESCARA

Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 17 e venerdì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo di allacciamento sulla A16, per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est;

verso A16/Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano verso Lavello e sulla SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.