A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA

Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 marzo;

-nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 marzo, con orario 21:00-5:00.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera.