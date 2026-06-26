A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA

Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 29 e martedì 30 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, la SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera.