A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Per lavori di competenza di altro gestore

Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione di un elettrodotto da parte della Società Terna, nelle otto notti di giovedì 27, venerdì 28, sabato 29, domenica 30 novembre, lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre, con orario 21:00-5.00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in entrambe le direzioni, Ancona e Bologna.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

Nelle stesse notti, chi percorre la Tangenziale di Bologna, da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 13 SS9 Via Emilia.

Di conseguenza la Complanare sud di Idice non sarà raggiungibile e lo svincolo 13 SS9 Via Emilia sarà chiuso in entrata verso Idice e Ozzano.

Nel suddetto tratto, contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest” verso Ancona, mentre l’area di servizio “Sillaro est”, in direzione di Bologna, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la viabilità ordinaria: SP31 via Esperanto, via Colunga, via degli Stradelli Guelfi, SP19 via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi, via Colunga, via Esperanto, immettersi poi sulla Tangenziale e sul Ramo Verde, per rientrare in A14 a Bologna Borgo Panigale;

verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi, via Colunga, via Esperanto, immettersi poi sulla Tangenziale ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19 via San Carlo, SP31 via degli Stradelli Guelfi, via Colunga, via Esperanto, immettersi poi sulla Tangenziale ed entrare sul Raccordo di Casalecchio a Bologna Casalecchio;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro:

verso Ancona: Castel San Pietro, sulla stessa A14;

verso Milano: Bologna Fiera o Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14;

verso Firenze: Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.