A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI SUD-BITONTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Bari sud, in entrambe le direzioni.

Contestualmente saranno chiuse l’entrata di Bari nord verso Pescara e le aree di servizio “Murge ovest” e “Murge est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara.

Sarà chiuso anche, sulla D94 Complanare sud di Bari, il tratto Bari Zona Industriale-Bari nord, per chi proviene dalla SS16 Adriatica e dall’entrata dello svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

Inoltre, sull’R88 (Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96) sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla D94 Complanare sud di Bari, verso la A14, direzione Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Taranto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla Strada Provinciale Cassano-Bari verso Bari, sulla SS16 verso Foggia fino a raggiungere l’uscita di Giovinazzo sud Bitonto, immettersi poi sulla SP88 verso Bitonto ed entrare in A14 a Bitonto;

da Bari Zona Industriale verso A14/direzione Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, immettersi poi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto, con ingresso in A14 alla stazione di Bitonto;

da Modugno verso A14/Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari verso Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

da Pescara verso Taranto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, la SS16 Adriatica in direzione di Bari, fino a raggiungere l’uscita 10 B della SS16 Tangenziale di Bari, proseguire poi sulla SP236 in direzione di Cassano delle Murge e rientrare in A14 alla stazione di Bari sud.