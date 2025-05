A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI SUD-BITONTO

D94 COMPLANARE SUD DI BARI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTI ALLACCIAMENTO A14/SS16-BARI NORD E ALLACCIAMENTO TANGENZIALE-MODUGNO

Roma, 23 maggio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 26 E MARTEDI’ 27 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bitonto, verso Pescara.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata di Bari nord verso Pescara e chiusa l’area di servizio “Murge est”, situata nel suddetto tratto. Chiuso anche, sulla Complanare sud di Bari (D94), il tratto Bari Zona Industriale-Bari nord, per chi proviene dalla SS16 Adriatica e dall’entrata dello svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

Inoltre, sull’R88 (Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96) sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla Complanare sud di Bari (D94), verso la A14 direzione Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Taranto ed è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla SP Cassano-Bari verso Bari, sulla SS16 verso Foggia fino a raggiungere l’uscita di Giovinazzo sud Bitonto, immettersi poi sulla SP88 verso Bitonto ed entrare in A14 a Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, immettersi poi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari verso Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 MAGGIO

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto/SS16 Tangenziale di Bari e Bari nord, verso la A14/Pescara.

Di conseguenza, saranno chiusi i seguenti svincoli/stazioni: Modugno (sulla D94) e Bari nord (sulla A14 Bologna-Taranto), in entrata verso la A14/Pescara e chiuso anche il ramo di allacciamento R88-SS96, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura ed è diretto sulla D94.

Inoltre, sarà chiuso il ramo di allacciamento R88-SS96 per chi proviene dalla stazione di Bari nord ed è diretto sulla SS96 Bari-Altamura, con conseguente chiusura dell’uscita di Bari Zona Industriale, per chi proviene dalla A14 (dalla stazione di Bari nord).

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Foggia), uscire allo svincolo 9 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione Foggia, proseguire poi sulla SS16 Adriatica, sempre verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dalla SS16 Tangenziale di Bari (da Brindisi), proseguire sulla SS16 Adriatica verso Foggia, immettersi poi sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, proseguire poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo in direzione di Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire verso Bari sulla SP1 Modugno-Bari e sulla SS96 Bari-Altamura, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bitonto;

per la chiusura del ramo di allacciamento R88-SS96 verso la SS96 Bari-Altamura: utilizzare lo svincolo di Modugno.

NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 29 E VENERDI’ 30 MAGGIO, CON ORARIO 22:00-6:00

Sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari), sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la Tangenziale di Bari e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto direzione Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

per chi proviene da Brindisi, uscire allo svincolo 7B della Tangenziale, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura fino allo svincolo di Bari Zona Industriale, per poi entrare sulla A14 alla stazione di Bari nord;

per chi proviene da Foggia, uscire allo svincolo 7 della Tangenziale di Bari e rientrare dallo stesso in direzione di Foggia, uscire poi allo svincolo 7B e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Altamura, fino a raggiungere lo svincolo di Bari Zona Industriale con successivo ingresso in Al4 alla stazione di Bari nord.