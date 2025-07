A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARI SUD-ACQUAVIVA DELLE FONTI VERSO TARANTO

Roma, 11 luglio 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 14, martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Le Fonti ovest” e l’area di parcheggio “Virgilio ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP236 verso Bari, SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino all’uscita 13, SS100 verso Taranto e SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti, per rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti.