A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO PESCARA/BARI

Roma 16 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie, nelle due notti di martedì 19 e mercoledì 20 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest”, situate nel suddetto tratto.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio “Torre Cerrano ovest”, dalle ore 18:00 di martedì 19 e di mercoledì 20 maggio, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.