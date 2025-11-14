A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Solagne”, “Fonte da Capo” e “Pianacce”, nelle due notti di lunedì 17 e martedì 18 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili, verso Pescara/Bari, l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna, l’area di servizio “Torre Cerrano est” e di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.