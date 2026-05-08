A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto Atri Pineto-Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna, l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”, dalle 18:00 di lunedì 11, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto;

-dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto Atri Pineto-Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Pescara/Bari.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio “Torre Cerrano ovest”, dalle 18:00 di martedì 12, fino alla riapertura della stessa.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.