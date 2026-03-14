A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle gallerie “Colle Pino”, “Solagne”, “Fonte da Capo” e “Pianacce”, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e orari:

dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 marzo;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 18:00 di martedì 17 e di giovedì 19 marzo, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.