A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 10 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di finiture e collaudi nell’ambito dei lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Fonte da Capo” e attività di ispezione delle gallerie “Pianacce”, “Solagne”, “Fonte da Capo” e “Colle Pino”, nelle due notti di martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili, verso Pescara/Bari, l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna, l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che, all’interno delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”, verrà istituito il divieto di sosta, dalle 18:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 gennaio e dalle 18:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 gennaio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire le indicazioni per SS16 verso Ancona, immettersi poi sulla SS16 Adriatica verso Ancona, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.