A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Fonte Campo”, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre.

Di conseguenza, non saranno accessibili, verso Pescara/Bari, l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna, l’area di servizio “Torre Cerrano est” e l’area di parcheggio “Fonte Antica est”.

Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 18:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.