A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ANDRIA BARLETTA-TRANI VERSO BARI

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Trani, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS70 Dir./A verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP238 di Altamura verso Corato e rientrare in A14 alla stazione di Trani.