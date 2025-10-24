A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ANCONA SUD-LORETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto Ancona sud-Loreto, verso Pescara.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Conero ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che dalle 19:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 ottobre, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Loreto;

-dalle 22:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto Loreto-Ancona sud, verso Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Conero est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che dalle 19:00 di martedì 28 alle 5:00 di mercoledì 29 ottobre, verrà istituito il divieto di sosta all’interno della suddetta area di servizio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Ancona sud.