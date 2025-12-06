A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul torrente Lavino”, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:0 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

La stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – A1 Milano-Napoli (Napoli) e Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona e da Padova.

Ciò comporterà l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 via Emilia, sul Ramo Verde, per chi proviene dalla Tangenziale ed è diretto verso Modena.

Saranno chiusi inoltre i due rami di accesso – da Modena e da Bologna – che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Valsamoggia, sulla A1, Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla stessa A14 o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.