A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO

RACCORDO CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 23 alle 5:00 di lunedì 24 novembre.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

La stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla stessa A14, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli (Napoli) e Ancona e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona e da Padova.

Ciò comporterà l’uscita obbligatoria sul Ramo Verde, per deviare sulla SS9 verso Modena i veicoli provenienti dalla Tangenziale di Bologna.

Inoltre, saranno chiusi i due rami di accesso, da Modena e da Bologna, che dalla SS9 Via Emilia immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Valsamoggia, sulla A1, Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa in entrata verso la A14, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 6:00 di sabato 22 novembre, per la chiusura del tratto sul Raccordo Casalecchio compreso tra l’allacciamento A1 e l’allacciamento A14, verso Ancona, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.