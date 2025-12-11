A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI E CHIUSURA CONTINUATIVA ENTRATA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte “sul fiume Lavino”, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre;

-dalle 22:00 di domenica 14 alle 5:00 di lunedì 15 dicembre.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

Si precisa che la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa, in entrata verso Milano, sarà chiusa, in modalità continuativa, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 5:00 di lunedì 15 dicembre.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14 Bologna-Taranto, o ancora alla stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.