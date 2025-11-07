A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO R14 RACCORDO DI CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI VERSO A1 MILANO-NAPOLI

Roma,7 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del margine, nelle due notti di lunedì 10 con orario 21:00-5:00 e venerdì 14 novembre con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con R14 Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli in direzione di quest’ultima.

Nella notte di lunedì 10, con orario 20:00-5:00, e nella notte di venerdì 14, con orario 22:00-6:00, sarà inoltre chiusa l’area di servizio “La Pioppa Est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, per chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli, percorrere il Raccordo di Casalecchio e immettersi in A1.

Sulla A14 Bologna-Taranto sarà inoltre chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale in entrata verso entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

Pertanto, sul Ramo Verde sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 Via Emilia e Borgo Panigale verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa, utilizzare le stazioni di Bologna Casalecchio in R14, Bologna Arcoveggio in A13, Valsamoggia in A1, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro in A14.