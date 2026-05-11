A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO R14 RACCORDO DI CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI VERSO A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Milano.

L’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, per chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso la A1 Milano-Napoli, percorrere il Raccordo di Casalecchio e immettersi in A1, in direzione Milano.

Contestualmente, sarà chiusa, sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona.

Inoltre, per chi percorre il Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-stazione Bologna Borgo Panigale) e proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sullo svincolo SS9 via Emilia, verso Modena.

Inoltre, saranno chiusa i Rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Modena e Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o la stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.