A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE PER RAVENNA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 24 agosto 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 27 e mercoledì 28 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione per Ravenna e Faenza, verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla Diramazione per Ravenna, con provenienza Ravenna, immette sulla A14 verso Ancona/Pescara.

L’area di servizio “Santerno ovest”, situata all’interno del tratto chiuso, non sarà raggiungibile.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Bologna verso Ancona/Pescara, anticipare l’uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610, via Selice, SS9 via Emilia, SP29, via Lugo, SP7, via Pana, SP72 e rientrare in A14 a Faenza.

In ulteriore alternativa, uscire allo svincolo di Cotignola, al km 9+800 della Diramazione, percorrere la viabilità ordinaria: SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro e rientrare in A14 a Faenza;

da Ravenna verso Ancona/Pescara, anticipare l’uscita allo svincolo di Cotignola, al km 9+800 della Diramazione, percorrere la viabilità ordinaria: SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro ed entrare in A14 a Faenza.