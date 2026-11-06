A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola est, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto allacciamento A16 Napoli-Canosa e Cerignola est, verso Pescara/Bologna.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A16 Napoli-Canosa e proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento A16-Cerignola est, uscire alla stazione di Canosa, immettersi sulla SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, proseguire sulla SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia e sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est.

Chi proseguirà oltre la stazione di Canosa, verrà obbligatoriamente deviato sulla A16 verso Napoli, dove potrà uscire alla stazione di Cerignola ovest, immettersi sulla SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, proseguire sulla Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;

per la chiusura del Ramo di allacciamento A16/14, anticipare l’uscita in A16 alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, la Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, la SS16 Adriatica in verso Foggia, la SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.

Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla A14 verso Bari, dove potrà uscire alla stazione di Canosa, seguire la SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, la SS16 Adriatica verso Foggia, la SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est;

-nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto Cerignola est-allacciamento A16 Napoli-Canosa, verso Bari.

Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la A14 e proviene da Pescara, il Ramo di immissione sulla A16 Napoli-Canosa, verso Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto Cerignola est-allacciamento A16, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP231 Andriese-Coratina verso Canosa, SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta e rientrare in A14 alla stazione di Canosa;

per la chiusura del Ramo di allacciamento A14/A16, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, SP143 dell’Ofanto verso Lavello ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.