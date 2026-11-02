A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO ANCONA

Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna San Lazzaro, verso Ancona.

La stazione di Bologna Fiera non sarà raggiungibile in uscita, per chi proviene da Milano, Firenze o Padova; si precisa che, nella prima notte di chiusura, la stazione di Bologna Fiera sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre, nella seconda notte, sarà chiusa solo l’entrata verso Ancona.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dalla A13 immette sulla A14, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

In alternativa, chi proviene da Milano, Firenze o da Padova ed è diretto verso Ancona, potrà uscire in A13 a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro.

In alternativa alla chiusura di Bologna Fiera, si potrà utilizzare la stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, di Bologna Borgo Panigale, sulla A14, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Bologna Borgo Panigale, verso Ancona, in modalità continuativa, per consentire la prosecuzione dei lavori di ammodernamento del cavalcavia di stazione.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.