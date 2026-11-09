A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A13-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova e Bologna Borgo Panigale, verso la A1 Milano-Napoli, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre.

Di conseguenza, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, sarà chiuso anche lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione della A1.

Inoltre, le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio (R14) e di Bologna Borgo Panigale, sulla A14, non saranno raggiungibili in uscita dai veicoli provenienti dalla A14 (da Ancona) o dalla A13 Bologna-Padova (da Padova).

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio;

per la chiusura del tratto allacciamento A13-Bologna Borgo Panigale, verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere il Ramo Verde ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.

Per la chiusura del ramo di immissione dalla A13 Bologna-Padova sulla A14 Bologna-Taranto, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa alle chiusure delle uscite di Bologna Casalecchio e di Bologna Borgo Panigale: Bologna San Lazzaro, sulla A14 o Bologna Arcoveggio, sulla A13.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.