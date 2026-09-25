A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di potenziamento e ammodernamento del ponte che sovrappassa la linea ferroviaria, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona, secondo il seguente programma:

-dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 settembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 30 settembre alle 5:00 di giovedì 1 ottobre.

Nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo, sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa Ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo la A1, in direzione Firenze, da cui interconnettersi con il Raccordo di Casalecchio dal quale sarà possibile immettersi in A14 e in A13 Bologna-Padova.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.