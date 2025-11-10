A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del viadotto “sul torrente Lavino”, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova, nei seguenti giorni e orari: -dalle 21:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 novembre;

-dalle 22:00 di domenica 16 alle 5:00 di lunedì 17 novembre.

L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura del tratto.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

Si precisa che:

-nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre, la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli, di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio o la stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, la stazione di Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.

Contestualmente saranno chiusi i seguenti rami di svincolo che immettono sul Ramo Verde, verso la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14:

-entrata di San Giovanni in Persiceto, dalla SP568.

In alternativa, si potrà entrare dalla SS9 via Emilia, da Modena;

-entrata SS9 via Emilia, per chi proviene da Bologna Centro.

In alternativa, si consiglia di entrare dalla SS9 via Emilia, da Modena. Non saranno raggiungibili, inoltre, l’uscita di San Giovanni in Persiceto per chi proviene dalla SP568 e l’uscita SS9 via Emilia per Modena e per Bologna Centro. In alternativa, si potrà uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale;

-nella notte tra domenica 16 alle 5:00 di lunedì 17 novembre, la stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa in entrata in direzione di Ancona. In alternativa, utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o la stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova o ancora la stazione di Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla stessa A14.