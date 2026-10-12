A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre;

-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre.

L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova.

Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio.

La stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli; si ricorda che l’entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona è chiusa, in modalità continuativa, per lavori di ammodernamento del cavalcavia di stazione.

In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.