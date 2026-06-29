A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE VERSO TARANTO

Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Taranto, SP106 Gioia-Putignano verso Gioia Del Colle e rientrare in A14 verso Taranto alla stazione di Gioia del Colle.