A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ACQUAVIVA DELLE FONTI-BARI SUD VERSO PESCARA

Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Pescara.

Contestualmente chiuderanno l’area di servizio “Le Fonti est” e l’area di parcheggio “Virgilio est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Bari, SS16 Adriatica verso Foggia fino all’uscita 10 B, SP236 in direzione di Cassano delle Murge e raggiungere la stazione di Bari sud, da dove sarà possibile entrare sulla A14 in direzione di Bari.