A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ACQUAVIVA DELLE FONTI-BARI SUD VERSO BARI/PESCARA

Roma, 7 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari/Pescara, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 novembre;

-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 novembre.

Di conseguenza non saranno raggiungibili l’area di servizio “Le Fonti est” e l’area di parcheggio “Virgilio est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Bari, SS16 Adriatica verso Foggia fino all’uscita 10 B, SP236 in direzione di Cassano delle Murge e rientrare in A14 alla stazione di Bari sud, verso Bari/Pescara.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.