A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI FOGGIA-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E POGGIO IMPERIALE-SAN SEVERO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI FOGGIA-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E POGGIO IMPERIALE-SAN SEVERO
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 6:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Foggia Zona Industriale, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la SS673 Tangenziale est di Foggia e la SS16 adriatica verso Bari, fino a raggiungere l’uscita Zona Industriale/stazione Incoronata, proseguire in direzione “centro commerciale” e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale, verso Bari;
-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia/San Severo, la SP29 Circonvallazione di San Severo e rientrare in A14 alla stazione di San Severo, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.