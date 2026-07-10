A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ANDRIA BARLETTA-CANOSA E MOLFETTA-BITONTO

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Andria Barletta e Canosa, verso Pescara.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia est” e l’area di parcheggio “Monterotondo est”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Andria Barletta, percorrere la viabilità ordinaria: SS170 Dir. verso Barletta, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS93 Appulo-Lucana verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Canosa, verso Pescara;

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto, verso Bari.