A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ACQUAVIVA DELLE FONTI-GIOIA DEL COLLE VERSO TARANTO E GIOIA DEL COLLE-MOTTOLA CASTELLANETA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Acquaviva delle Fonti, percorrere la viabilità ordinaria: SP125 Acquaviva-Sammichele verso Sammichele di Bari, SS100 in direzione di Taranto, SP106 Gioia-Putignano verso Gioia Del Colle e rientrare in A14 a Gioia del Colle;
-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia-Putignano verso Putignano, SS100 verso Taranto, SP23 Castellaneta-San Basilio verso Castellaneta e rientrare in A14 a Mottola Castellaneta;
– dalle 22:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Gioia Del Colle, verso Bari/Pescara.
Sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte est”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, immettersi sulla SP23 Castellaneta-San Basilio verso la SS100, proseguire sulla SS100 verso Bari e sulla SP106 Gioia del Colle-Putignano in direzione di Gioia Del Colle e rientrare sulla A14 alla stazione di Gioia del Colle.