A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SILLARO OVEST E USCITA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SILLARO OVEST E USCITA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 23:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro;
-dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola.