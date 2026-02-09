A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SILLARO OVEST E STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 20:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona;

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 febbraio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Bologna San Lazzaro.