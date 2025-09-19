A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO MURGE OVEST E STAZIONE DI TRANI
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE DUENOTTI DI LUNEDI’ 22 E MARTEDI’ 23 SETTEMBRE, CON ORARIO 22:00-6:00
-sarà chiusa l’area di servizio “Murge ovest”, situata nel tratto compreso tra Bitonto e Bari nord, verso Bari/Taranto.
NELLE TRE NOTTI DI MERCOLEDI’ 24, GIOVEDI’ 25 E VENERDI’ 26 SETTEMBRE, CON ORARIO 22:00.6:00
-sarà chiusa l’area di servizio” Murge ovest”, situata nel tratto compreso tra Bitonto e Bari nord, verso Bari/Taranto;
-sarà chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta o di Andria Barletta.