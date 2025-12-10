A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO MONTEFELTRO OVEST E USCITA STAZIONE DI RICCIONE
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio “Montefeltro ovest”, situata nel tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona;
-dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cattolica o di Rimini sud.