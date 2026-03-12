A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LE FONTI EST ED ENTRATA STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LE FONTI EST ED ENTRATA STAZIONE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Roma, 12 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 22:00 di giovedì 12 alle 6:00 di venerdì 13 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Le Fonti est”, situata nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari;
-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa la stazione di Acquaviva delle Fonti, in entrata verso Bari.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bari sud;
-sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Le Fonti est”, situata nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, verso Bari.