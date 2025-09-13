A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO DOLMEN DI BISCEGLIE OVEST E STAZIONE DI TRANI

Roma, 13 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti consecutive di lunedì 15 e martedì 16 settembre, con orario 22:00-6-00, sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 settembre, con orario 22:00-6:00, sarà completamente chiusa la stazione di Trani, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le stazioni di Molfetta e di Andria-Barletta.