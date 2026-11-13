A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO MONTEROTONDO OVEST E TRATTO CANOSA-ANDRIA BARLETTA VERSO BARI

Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Monterotondo ovest”, situata nel tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari;

-nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari.

Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e l’area di parcheggio “Monterotondo ovest”, situate nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, percorrere la viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 in direzione di Trani, SS170 Dir Andria-Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.