A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 settembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo, verso Bitonto, per rientrare in A14 alla stazione di Bitonto;

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Bari nord, verso Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Murge ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione di Bari, fino a raggiungere l’uscita 10 B della SS16 Tangenziale di Bari, proseguire poi sulla SP236 in direzione di Cassano delle Murge ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bari sud;

-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto, verso Taranto.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, proseguire sulla SP23 Castellaneta-San Basilio, fino a raggiungere la SS7 Appia.