A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTUNE ENTRATA STAZIONE DI CASTEL SAN PIETRO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo, nei seguenti giorni e orari: -dalle 21:00 di lunedì 19 alle 5:00 di martedì 20 gennaio;

-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio;

-dalle 22:00 di venerdì 23 alle 6:00 di sabato 24 gennaio.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Bologna Bologna San Lazzaro;

verso Ancona: Imola.